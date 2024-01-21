Експерт назвав чотири овочі, які потрібно висадити вже у січні

Січень - це чудовий час, щоб почати вирощувати домашні овочі. Експерти назвали чотири простих у вирощуванні овочі, які можна садити до кінця січня.

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У коментарі Express фахівці порадили вже зараз почати висаджувати насіння низки овочів. Їхні паростки треба буде переносити у ґрунт вже з настанням тепла.

Розсада помідорів

Помідори - це смачний і поживний овоч, який можна пророщувати вдома. Для вирощування помідорів на підвіконні вибирайте карликові або дрібноплідні сорти.

Перед посадкою перевірте насіння на схожість, замочивши їх у склянці води з чвертю чайної ложки солі. Неякісні спливуть наверх, тому ви можете їх викинути.

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Для профілактики вірусних захворювань замочіть насіння на 20-30 хвилин в одновідсотковому розчині марганцівки, а потім промийте під холодною водою.

Садівники можуть посадити від двох до трьох насінин на горщик, почекати два тижні після того, як вони проростуть, а потім видалити найслабкіші сходи.

При догляді за помідорами забезпечуйте їм помірну вологість і регулярний полив.

Розсада огірків

Для вирощування огірків вибирайте самозапильні та ранньостиглі сорти, наприклад, мініплідні огірки.

Насіння відбирають і обробляють так само як і томатів. Посадіть їх у невеликі стаканчики глибиною близько 1,5 см, присипте зверху землею, дайте напоїти теплою водою, а потім накрийте стаканчиком або поліетиленовим пакетом.

Щодня ненадовго знімайте мішок, щоб сприяти циркуляції повітря, якщо необхідно, і додавайте воду, щоб ґрунт не пересихав.

Коли рослини проростуть, зніміть укриття та продовжуйте регулярний полив. Коли розсада досягне більшої зрілості, пересадіть її у великі місткості об’ємом приблизно п’ять-шість літрів.

Розсада редиски

Це простий у вирощуванні овоч, який не потребує багато місця чи великих горщиків. Як бонус, садівники також можуть їсти їх листя.

Виберіть вузький контейнер шириною з підвіконня і висотою від 15 до 18 см. Насіння замочіть у воді на 20-30 хвилин і висадіть у пухкий, багатий гумусом ґрунт.

Покладіть насіння на глибину від 1 до 1,5 см на відстані приблизно від 5 до 7 см одне від одного. Засипте насіння землею, полийте землю теплою водою, а горщик накрийте скляною місткістю або поліетиленовою плівкою до появи перших паростків. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт був вологим і поливайте, коли верхній шар ґрунту висихає.

Розсада гострого перцю

Це ще один простий у вирощуванні овоч, який можна вирощувати вдома. Карликовий і дрібнолистий перець буде рости у вигляді невеликого кущика, який "ідеально підходить для вашого підвіконня".

Щоб їх виростити, проростіть насіння, поклавши їх на тарілку між двома шарами вологої бавовняної тканини, марлі або серветки. Їх слід тримати у вологому середовищі, тому обприскуйте їх водою кілька разів на день протягом чотирьох-семи днів.

Після появи сходів виберіть найздоровіші з розвиненими корінням і висадіть їх у горщик.

Помістіть саджанці коренем вниз на глибину приблизно 0,5 см і обережно засипте їх землею. Регулярно поливайте перець і забезпечуйте йому якомога більше світла.

Ці овочі не вимагають багато зусиль для вирощування, і вони можуть дати вам розсаду протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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