Його величність тренч: головний тренд осені - 2024

Попри те, що літня пора ще не добігла кінця, осінні нотки вже відчуваються у повітрі, спонукаючи нас готуватися до нового сезону. Центральним елементом гардеробу 2024 року стане незмінно елегантний тренч — багатофункціональна верхня одежа, що ніколи не втрачає своєї актуальності. Про це пише Радіотрек.

Шанувальники моди надають перевагу традиційним кольорам: бежу, шоколадному, чорному та сірому. У фаворі не лише плащова тканина, а й шкіряні вироби, зокрема моделі з рельєфним візерунком "під крокодила".

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Щодо комбінування, тут відкривається широке поле для експериментів. Найпопулярніший ансамбль включає тренч у поєднанні з блузою або гольфом, короткими шортами з костюмної чи шкіряної матерії та чобітьми на високих підборах. За прохолоднішої погоди шорти можна замінити міні-спідницею або обрати просторі брюки, джинси чи максі-спідницю. Для завершення образу рекомендується додати довгий шарф, шовкову хустку або накинутий на плечі светр, а також головний убір — кепку, берет або капелюх з широкими крисами.

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