Його можна їсти щоденно: Дієтолог назвав найкорисніший вид сиру

Сир – смачний і корисний продукт, але який з них найкращий для вашого здоров'я? Різні види сиру містять різні корисні речовини, і його користь залежить від ваших індивідуальних потреб.

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Однозначної відповіді на питання "Який сир найкорисніший" немає, пише storinka. Різні види сиру містять різні корисні речовини, і його користь залежить від ваших індивідуальних потреб.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам вибрати:

Кисломолочний сир: багатий на білок, ситні жири та містить мало натрію.

багатий на білок, ситні жири та містить мало натрію. Моцарелла: також багатий на білок та кальцій, і містить менше натрію, ніж інші сири.

Рікотта: чудовий джерело білка та кальцію, з низьким вмістом жиру.

чудовий джерело білка та кальцію, з низьким вмістом жиру. Козячий сир: містить багато кальцію, вітамінів A і B, а також менше лактози, ніж інші сири.

містить багато кальцію, вітамінів A і B, а також менше лактози, ніж інші сири. Фета: багатий на білок, кальцій, вітаміни A і B, а також містить пробіотики.

Незалежно від того, який сир ви виберете, пам'ятайте:

Їжте сир в міру. Рекомендується вживати не більше 30 грамів сиру щодня.

Рекомендується вживати не більше 30 грамів сиру щодня. Найкраще обирати сири з низьким вмістом натрію.

Звертайте увагу на склад сиру. Уникайте сирів з високим вмістом консервантів та штучних добавок.

І найголовніше – насолоджуйтесь смаком!

А що ж з ковбасою?

Вибір ковбаси – це складне завдання. На полицях магазинів представлено безліч видів ковбаси, і кожен з них має свої особливості.

Ось кілька порад, які допоможуть вам вибрати:

Читайте етикетку. Звертайте увагу на склад ковбаси. Уникайте ковбаси з високим вмістом жиру, натрію та консервантів.

Вибирайте ковбасу з м'яса. Найкраще, якщо ковбаса буде виготовлена з яловичини, свинини, курки або індички.

Найкраще, якщо ковбаса буде виготовлена з яловичини, свинини, курки або індички. Віддавайте перевагу вареної або запеченій ковбасі. Копчена ковбаса містить більше канцерогенів.

І пам'ятайте:

Ковбаса – це не щоденний продукт. Їжте ковбасу не частіше 2-3 разів на тиждень.

Їжте ковбасу не частіше 2-3 разів на тиждень. Вживайте ковбасу з овочами або зеленню. Це допоможе знизити негативний вплив ковбаси на ваш організм.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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