Єдина у своєму роді: папороть-зомбі реанімує відмерле листя, щоб годувати решту рослини (відео)

Науковці під час дослідження рослин в лісах Панами відкрили цікаву здатність деревної папороті Cyathea rojasiana. Особливість цього виду полягає в тому, що вона помирає, щоб воскреснути та допомогти іншим рослинам.

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Як повідомляє Esajournals, Cyathea rojasiana — це вид деревної папороті, яка росте в лісах західної Панами. Вона здатна реанімувати своє відмерле листя, створюючи коріння, які потім витягують азот із ґрунту, що живить материнську рослину.

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У живому стані старіючі листки нахилені донизу, щоб середина листя могла торкатися землі. Коли лист відмирає, структури всередині рахісу, які колись несли воду до живих частин листя, змінюються і натомість стають живим корінням. Ці нові живі корені закопуються в ґрунт і продовжують забезпечувати поживними речовинами решту рослини.

Професор Джеймс Даллінг, провідний автор дослідження, зазначив: "Це справді нове перепрофілювання тканини. І це відрізняється від того, що, як ми знаємо, роблять інші папороті".

Вважається, що Cyathea rojasiana, як і інші представники свого роду, еволюціонували, щоб отримати більше поживних речовин із бідних вулканічних ґрунтів.

Раніше науковці попередили, що діяльність людини може призвести до повного вимирання сорок.

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