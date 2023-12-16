Джинси з низькою посадкою та екстремальна платформа: стилісти назвали тренди весни - 2024

Модні експерти прогнозують, що весна-літо 2024 року будуть ознаменовані поверненням трендів минулих десятиліть. Тому в можу повернуться джинси з низькою посадкою, високі платформи та не лише.

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Про це пише Радіотрек.

Серед них:

Штани з низькою посадкою. Цей тренд, який був популярним у 1990-х роках, знову повертається в моду. Такі штани підкреслюють талію і роблять ноги візуально довшими.

Міні-спідниця. Це універсальна річ, яка підходить як для повсякденного, так і для офісного стилю, також буде в моді в новому сезоні.

Укорочений жакет. Такий жакет підкреслює талію і робить образ більш жіночним.

Босоніжки на платформі. Ці босоніжки додадуть образу висоти і візуально подовжать ноги.

Гетри. Гетри - це стильний і практичний аксесуар, який можна носити з різними нарядами.

Високі чоботи. Високі чоботи - це must-have для холодної весни і осені.

Крім того, в тренді залишаться спідниці довжини міді та максі. Спідниці міді будуть з заниженою талією, а спідниці максі - з різними фактурами і принтами.

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Таким чином, весна-літо 2024 року будуть сповнені яскравих і модних образів, які підкреслять індивідуальність і стиль кожної жінки.

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