Дві потужні магнітні бурі вдарять по Землі: небезпечні дні

Найближчими днями метеозалежним та людям з хронічними захворюваннями варто бути особливо обережними, оскільки на Землі триватимуть геомагнітні шторми червоного рівня.

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За даними Meteoagent, 4 січня почнеться магнітна буря силою у 5 балів, а вже наступного дня її небезпека зросте – геомагнітні шторми посиляться до 6 балів з 9 можливих.

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Коли магнітні бурі у січні 2024

Геомагнітні шторми можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей та осіб з хронічними захворюваннями.

Симптоми впливу магнітної бурі:

Головний біль

Запаморочення

Порушення сну

Підвищена дратівливість

Збільшення частоти серцевих скорочень

Зниження артеріального тиску

Загострення хронічних захворювань

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, краще звернутися до лікаря.

Як пережити магнітні бурі:

Якщо за прогнозами магнітна буря буде потужною, краще заздалегідь прийняти заходи для захисту свого здоров'я. Будьте обережні з фізичними навантаженнями. Під час магнітної бурі краще уникати інтенсивних фізичних навантажень, щоб не перевантажувати серце.

Пийте достатньо води. Магнітна буря може призвести до зневоднення, тому важливо пити достатньо води, щоб підтримувати водний баланс в організмі.

Вживайте продукти, багаті на магній. Магній допомагає організму протистояти впливу магнітної бурі. До продуктів, багатих на магній, відносяться горіхи, насіння, сухофрукти, бобові, зелені листові овочі.

Використовуйте заспокійливі засоби. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, можете прийняти заспокійливі засоби, такі як валеріана, меліса, пустирник.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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