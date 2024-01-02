Магнітна буря червоного рівня накрила Землю: коли чекати повторення удару
Січень почався з потужної магнітної бурі, сила якої сягла 5 балів (червоний рівень) у вівторок, 2 січня. Цей геомагнітний шторм розтягнеться на три доби.
За даними Meteoagent, 3 січня потужність геомагнітних штормів знизиться до 4 балів (помаранчевий рівень), а 4 січня удари посиляться знову до 5 балів.
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Низка геомагнітних штормів небезпечного рівня очікується 28 та 29 січня, їхня потужність становитиме 4 бали.
Варто зазначити, що графік геомагнітних штормів може змінюватися в залежності від космічної погоди, а саме – інтенсивності спалахів на Сонці.
Календар небезпечних магнітних бур на січень 2024
Що робити метеозалежним у дні магнітних бур:
- дотримуйтесь режиму дня, сну, відпочинку;
- зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, позбавлять від стресу і погодної залежності;
- виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби;
- уникайте емоційних стресів та перенапруги;
- відмовтесь від кави, цигарок, алкоголю;
- дотримуйтесь помірності в дієті, відмовтесь від жирної та смаженої їжі.
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