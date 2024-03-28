Домашні будуть у захваті: рецепт данського вершкового печива за 30 хвилин
Данське вершкове печиво – це не просто десерт, а справжня класика, що дарує відчуття затишку та тепла. Його ніжна текстура та вишуканий смак здатні підкорити будь-якого ласуна. А завдяки простій рецептурі ви можете легко приготувати це печиво вдома, порадувавши себе та своїх близьких.
Секрет ніжності печива криється в поєднанні двох видів борошна: пшеничного та мигдального. Також важливо використовувати якісне вершкове масло, яке перед приготуванням потрібно потримати за кімнатної температури, щоб воно стало м'яким. Не забудьте дістати з холодильника і яйце, щоб воно й масло мали однакову температуру – це забезпечить найкраще з'єднання інгредієнтів. Про це пише Schuba.
Інгредієнти (на 8 порцій):
- Вершкове масло 73% - 300 г
- Цукор - 160 г
- Яйце куряче - 1 шт.
- Сіль - 4 г
- Борошно пшеничне - 310 г
- Розпушувач - 10 г
- Борошно мигдальне - 75 г
- Цукор ванільний - 16 г
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Приготування:
- Розігрійте духовку до 200°C. Підготуйте 3 листи для випічки, застеливши їх пергаментним папером.
- У великій мисці змішайте вершкове масло та цукор, ретельно розітріть їх.
- Додайте яйце та сіль, добре перемішайте.
- Додайте пшеничне борошно, розпушувач, мигдальне борошно та ванільний цукор. Перемішайте до однорідної маси.
- Викладіть тісто в кондитерський мішок з великою зірчастою насадкою.
- Відсадіть кола діаметром 5 см на підготовлені листи для випічки. Використайте все тісто, адже з часом воно може стати занадто густим.
- Випікайте 8-10 хвилин, поки печиво не набуде злегка золотистого відтінку.
- Остудіть данське вершкове печиво на решітці.
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