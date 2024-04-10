Додадуть об‘єму та пишності: три зачіски для тонкого волосся

Мірна Хосе, перукар-стиліст з багаторічним досвідом, поділилась трьома простими та швидкими зачісками, які допоможуть власницям тонкого волосся зробити його пишним та об'ємним. Ці зачіски легко зробити в домашніх умовах. Вони підходять для всіх типів волосся. Про це пише Express.

Зачіска 1

Зробіть начіс на маківці та трохи нижче, щоб волосся довше тримало об'єм.

Закріпіть начесане волосся шпильками.

Зав'яжіть волосся на маківці, щоб не заважало.

Розчешіть частину волосся на маківці, розділіть на дві частини, скрутіть волосся та закріпіть шпилькою.

Обережно підніміть верхню частину секції назовні, щоб додати висоти.

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Зачіска 2

Збризніть кінчики волосся лаком для волосся.

Нагрійте плойку та зробіть випадкові завитки.

Зафіксуйте зачіску лаком для волосся.

Зачіска 3

Начісуйте текстуровані закручені пасма, щоб додати об'єму.

Закріпіть накручене пасмо волосся шпильками.

Начісуйте волосся, щоб воно виглядало пишніше.

Порада:

Використовуйте плойку діаметром 1,5 дюйма, щоб отримати гарну завивку.

Наносіть лак для волосся на волосся пошарово, щоб воно не втратило об'єм.

Нагадаємо, експерти з краси показали зачіску, що стане хітом літа 2024.

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