До 10 листопада доведеться пережити ще три магнітні бурі: яка сила ударів та коли чекати

Експерти попереджають про серйозні магнітні бурі, які очікуються в листопаді цього року. Ці явища можуть мати негативний вплив на здоров'я метеочутливих людей, літніх людей з хронічними захворюваннями та вагітних жінок.

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Згідно з прогнозом, сильних геомагнітних ударів слід очікувати 5, 6 та 9 листопада. Як повідомляє "Метеоагент", у ці дні сила ударів становитиме 4 бали. У період з 10 по 15 листопада можливі улари силою у три бали.

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Магнітуда геомагнітних бур визначається п'ятирівневою класифікацією G1-G5, в якій G1-G2 - найслабші бурі, що не надають серйозного впливу на планету і здоров'я людини, а G4-G5 - найсильніші шторми. Висока напруга, що створюється подібним посиленням, може викликати перешкоди в радіосигналах, GPS та інших пристроях.

Крім того, геомагнітну активність характеризує К-індекс. Даний показник є усередненим значенням 0–9 балів.

У ці дні можливе погіршення загального самопочуття, стресовий стан, стрибки тиску та головний біль.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Медики зазначають, що метеозалежні люди стикаються з нездужанням за кілька днів до магнітної бурі. Лікарі також відзначають, що сильніший вплив магнітні бурі чинять на людей із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним або зниженим артеріальним тиском, психічними розладами та вегетосудинною дистонією.

Людям старшого віку, вагітним і тим, хто має хронічні патології, необхідно стежити за періодом виникнення магнітних бур та дотримуватись загальних рекомендацій.

Як захиститися від магнітних бур

У дні зміни геомагнітного поля Землі рекомендуються:

Зменшити фізичні навантаження.

Більше відпочивати.

Не вживати алкоголь та їжу, яка може підвищувати рівень холестерину в організмі.

Якнайбільше пити воду і їсти фрукти, овочі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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