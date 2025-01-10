Для тих, хто любить чистоту: топ порід котів, які не линяють

Пошук гіпоалергенної кішки з мінімальним линянням став популярним серед любителів пухнастих улюбленців. Експерти видання Kitipes назвали чотири породи, які відповідають таким критеріям.

Багато власників котів прагнуть уникнути клопоту з прибиранням через постійне линяння. Хоча цей процес природний, деякі породи з короткою шерстю є ідеальними для тих, хто страждає на алергію. Особливо це стосується котів, у яких активне скидання шерсті відбувається лише двічі на рік — навесні та восени.

Однак, якщо ваш улюбленець втрачає шерсть надто активно, це може бути ознакою стресу або проблем зі здоров’ям. Фахівці підкреслюють, що коти з мінімальним линянням підходять не лише для алергіків, а й для тих, хто хоче зменшити час на прибирання.

До таких порід відносять девон-рексів, бенгальських котів, короткошерстих орієнтальних кішок і британських короткошерстих. Кожна з цих порід має свої особливості, які можуть зацікавити любителів котів.

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Девон-рекс

Ця порода відома своїм незвичайним виглядом і доброзичливим характером. Коти мають великі очі, широкі вуха та коротку кучеряву шерсть. Девон-рекси дуже товариські, легко ладнають із людьми й іншими тваринами. Линяють помірно, а догляд за їхньою шерстю не вимагає великих зусиль.

Бенгальська кішка

Гібрид дикої та домашньої кішки з леопардовим забарвленням і блискучою шерстю. Основне линяння припадає на перші місяці життя, а далі цей процес відбувається дуже помірно. Бенгали грайливі, енергійні й обожнюють проводити час із господарями.

Короткошерста орієнтальна кішка

Ці кішки не мають підшерстя, що робить їхній шерстяний покрив гладким і блискучим. Вони відомі своєю граціозністю, активністю та товариськістю. Під час линяння шерсті на підлозі залишається мінімум.

Британська короткошерста кішка

Ця порода славиться своєю незалежністю та витривалістю. Британські коти не створюють проблем із линянням завдяки короткому та щільному підшерстю. Вони ідеально підходять для дому, навіть якщо власники не мають багато часу для прибирання.

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