Для тих, хто слідкує за фігурою: рецепт салату з капусти та огірка 'Артеміда'

Хочете отримати не лише поживні речовини, а й стежити за фігурою? Для вас однаково важливі і смак страви, і її естетичний вигляд? Цей салат створений саме для вас! Ми назвали його на честь Артеміди – стрункої та витривалої богині полювання. Про це пише Shuba.

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Потрібні інгредієнти:

1/3 білоголової капусти

1/2 ч. л. солі

2 свіжих огірки

1/2 цибулини

1 ч. л. рисового оцту

1/3 червоноголової капусти

1 морква

20 г волоських горіхів

2 зубчики часнику

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. меду

2 ст. л. гірчиці

1 ч. л. соєвого соусу

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Приготування:

Помийте та подрібніть білоголову капусту. Помийте огірки, наріжте скибочками, посипте сіллю та залиште в мисці на кілька хвилин. Нашаткуйте 1/2 цибулини та залійте холодною водою. Натріть 1 моркву на тертці. Так само подрібніть 1/3 червоноголової капусти. Зцідіть рідину з огірків та додайте їх до решти овочів. Додайте подрібнені горіхи та посічений часник. Змішайте олію, мед, гірчицю та соєвий соус і додайте до салату. Перемішайте все разом та подавайте.

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