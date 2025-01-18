Для любителів серіалу 'Гра в кальмара': топ серіалів зі схожим сюжетом

Після феноменального успіху "Гри в кальмара" багато глядачів почали шукати інші проєкти, що поєднують напруження, драму та несподівані сюжетні повороти. Якщо ви захоплюєтеся атмосферою жорстоких випробувань і психологічних ігор, ця добірка саме для вас. Про це пише РБК.

3% (2016)

Антиутопічний бразильський серіал, дія якого відбувається у світі, де суспільство поділене на дві частини: перенаселену "Внутрішню частину" та процвітаючий "Офшор". Щороку молоді люди мають шанс пройти складний відбір під назвою "Процес". Лише 3% учасників долають усі випробування й отримують право на життя в "Офшорі".

Аліса в Прикордонні (2020)

Японський трилер за мотивами манги. Головний герой Арісу та його друзі опиняються в покинутому Токіо, де їх змушують брати участь у смертельно небезпечних іграх. Постійно перевіряючи свої фізичні та розумові здібності, вони намагаються розгадати таємниці цього світу та знайти шлях додому.

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Милий дім (2020)

Корейський серіал, де підліток Ча Хьон Су після трагедії переїжджає до багатоквартирного будинку. Раптово світ охоплює хаос через монстрів, які уособлюють людські бажання. Разом із сусідами він бореться за виживання, змагаючись із зовнішніми загрозами та власними страхами.

Судна ніч (2013)

Трилер-антиутопія, дія якого відбувається в США, де щороку дозволяють ніч беззаконня: протягом 12 годин усі злочини є легальними. Сюжет зосереджений на родині, яка намагається вижити у власному будинку. Проте ситуація ускладнюється, коли вони вирішують допомогти незнайомцю, що шукає порятунку.

Крізь сніг (2013)

Постапокаліптичний фільм про світ, занурений у льодовиковий період. Рештки людства живуть у поїзді, який безперервно рухається крізь замерзлу пустелю. Усередині діє сувора соціальна ієрархія: бідняки злидарюють у хвості поїзда, а багатії насолоджуються розкішшю в передніх вагонах. Головний герой Кертіс очолює повстання, щоб скинути панівну систему.

Кожен із цих проєктів дарує унікальний досвід, занурюючи у світи, де випробовуються людські межі та моральні принципи.

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