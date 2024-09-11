Для кращих осінніх образів: взуття, що підійде як до спідниць, так і джинсів

Осіннє взуття має бути не лише зручним, а й універсальним, оскільки погода в цей період надто мінлива. Особливо приділяйте увагу, обираючи взуття, аби воно було розмір у розмір, щоб не натирало та не тисло в пальці.

Професійна стилістка Марина Інгварссон показала п’ять трендів взуття, на які варто звернути увагу цієї осені. Порадами експертки поділилося видання whowhatwear.com.

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Балетки – таке взуття позачасове, його носять такі зірки як Кеті Холмс і Дженніфер Лопес.

Квадратний носок – стилістка каже, що цього сезону таке взуття "повертається в центр уваги". Вона рекомендує спробувати взуття з квадратним носком, що має масивний каблук.

Чоботи вище коліна – улюбленці відомої співачки Тейлор Свіфт. Вони подовжують ноги та ідеальні для повсякденних справ. Їх можна поєднувати зі спідницями, шортами, сукнями та тісними джинсами.

Пухнасті текстури – взуття зі вставками з хутра. Ідеальні для пізньої, але сухої осені. Це тильне взуття універсальне для будь-якого образу.

Слінгбеки – Марина Інгварссон називає їх "найпрактичнішим взуттям", що є "обов’язковим для цього сезону".

Вона додала: "Слінгбеки носять усі – від Кейт Міддлтон до королеви Летиції. Це геніальний спосіб виглядати розкішно, не травмуючи при цьому ноги. Стиль полягає в поєднанні елегантності з практичністю. Ідеально підходять під мішкуваті джинси або широкі брюки".

Можне взуття на осінь від InStyle

Модне взуття на осінь 2024. Джерело: Getty Images

Модне взуття на осінь 2024. Джерело: Getty Images

Модне взуття на осінь 2024. Джерело: Getty Images

Модне взуття на осінь 2024. Джерело: Getty Images

Модне взуття на осінь 2024. Джерело: Getty Images

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