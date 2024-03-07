Для тих, хто худне: рецепт парових рибних котлет

Рибні котлети на парі – це чудова альтернатива звичайним смаженим котлетам. Вони низькокалорійні, легкі для травлення і водночас смачні та корисні для здоров'я. Ця страва ідеально підходить як для лікувального харчування, так і для дієтичного раціону під час схуднення. Парові рибні котлетки дозволяють урізноманітнити щоденне меню, не відмовляючись від ситних страв. Про це пише Shuba.

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Інгредієнти (6 порцій):

- Рибний фарш - 800 г

- Ріпчаста цибулина - 1 шт.

- Морква - 1 шт.

- Куряче яйце - 1 шт.

- Сіль - за смаком

- Мелений чорний перець - за смаком

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Приготування:

Очистіть і натріть на дрібній тертці цибулину та моркву середнього розміру. Викладіть рибний фарш у миску, додайте натерту цибулю, моркву, яйце, сіль, перець і ретельно вимішайте.

Сформуйте з отриманої маси котлети і викладіть їх у контейнер пароварки.

Налийте в пароварку близько 500 мл води і готуйте котлетки на парі протягом 15-20 хвилин.

Насолоджуйтеся смачними і дієтичними рибними котлетками! Вони стануть чудовим доповненням до вашого здорового харчування.

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