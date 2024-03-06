Вечеря за 20 хвилин: рецепт гречаної соби з овочами

Якщо ви є шанувальником азійської кухні, рекомендуємо приготувати смачну, поживну та корисну гречану локшину собу. Це чудовий варіант швидкої вечері з соковитими шматочками куряного філе, яскравими овочами та пікантним соусом теріякі.

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На цей раз ми пропонуємо універсальний рецепт з доступними інгредієнтами, завдяки якому ви легко приготуєте вдома ситну та гарячу вечерю – собу з куркою, солодким перцем і морквою. Про це пише Shuba.

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Інгредієнти:

Локшина соба - 110 г

Куряче філе - 200 г

Червоний солодкий перець - 1/2 шт.

Морква - 1/2 шт.

Цибуля - 1/2 шт.

Зубчики часнику - 2 шт.

Свіжий імбирний корінь - 10 г

Соєвий соус - 3 ст. л.

Соус теріякі - 50 мл

Оливкова олія - 3 ст. л.

Білий кунжут - 1/2 ст. л.

Зелена цибуля - 1 шт.

Гілочки кінзи - 1 шт.

Спочатку почистіть та наріжте овочі: цибулю – дрібними кубиками, моркву – тонкою соломкою, перець трохи ширшою соломкою (близько 5 мм), імбир і часник – дрібненько.

Промийте куряче філе, видаліть плівки та жир. Розріжте вздовж на смужки, а потім наріжте невеликими довгастими шматочками.

Паралельно відваріть локшину собу в киплячій підсоленій воді близько 2-3 хвилин (важливо не переварити). Процідіть, промийте холодною водою, щоб зупинити процес приготування, збризніть оливковою олією, перемішайте та відставте.

Розігрійте велику сковороду або вок на великому вогні, влийте 2 ст. л. оливкової олії. У розігріту олію покладіть цибулю й обсмажте менше ніж 1 хвилину. Додайте часник, перемішайте, всипте подрібнений імбир та обсмажуйте ще пів хвилини.

Покладіть куряче філе й обсмажуйте, помішуючи, протягом 3-4 хвилин. Влийте 2 ст. л. соєвого соусу, обсмажуйте ще 5 хвилин. До м'яса додайте моркву і смажте 4 хвилини, помішуючи. Додайте перець та смажте ще 5 хвилин.

Викладіть у сковороду локшину, влийте 1 ст. л. соєвого соусу та соус теріякі, обережно перемішайте та прогрійте разом близько 2-3 хвилин на середньому вогні.

Готову страву посипте підрум'яненим на сковороді кунжутом, порізаною зеленою цибулею та кінзою.

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