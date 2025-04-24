Для господарів з чутливим носом: топ порід собак, які не смердять

Для багатьох, хто планує завести собаку, наявність або відсутність характерного "собачого" запаху відіграє важливу роль. Хоча всі собаки мають свій природний аромат, він може змінюватися залежно від догляду, раціону та умов утримання.

Водночас деякі породи відомі своєю приємною або майже непомітною запаховою особливістю навіть без частих ванн і дезодорантів. Про це пише Новий Доктор.

Ось добірка з п’яти порід, які ідеально підійдуть тим, хто хоче зберегти чистоту в домі й водночас мати вірного чотирилапого друга.

Басенджі

Представники цієї породи родом з Африки відомі не лише тим, що не гавкають, але й винятковою чистоплотністю. Басенджі самі себе вилизують, подібно до котів, і майже не мають характерного запаху. Завдяки цьому вони — чудовий вибір для квартирного утримання або для людей, чутливих до запахів.

Пудель

Шерсть пуделів нагадує людське волосся, тож вони майже не линяють і не мають різкого запаху. Потребують регулярного грумінгу, але результат того вартий: їхня шерсть не затримує сторонні запахи, а після миття залишається нейтральною або приємно пахне шампунем. До того ж, пуделі — надзвичайно розумні та слухняні.

Мальтезе (мальтійська болонка)

Ця маленька декоративна порода з розкішною білою шерстю не має підшерстка, а отже — менше шансів поширювати запах мокрої собаки. За умови регулярного догляду, шерсть мальтезе залишається чистою й має легкий, майже невловимий аромат свіжості.

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Уіппет

Ці стрункі та граційні собаки з короткою, гладенькою шерстю не тільки елегантні, а й напрочуд чисті. Уіппети не мають підшерстка, тож майже не пахнуть навіть після прогулянок. Вони чудово підходять для домашнього утримання — мінімум шерсті, максимум комфорту.

Португальський водяний собака

Хоча ця порода обожнює воду, її щільна, кучерява шерсть не вбирає вологу так сильно, як у багатьох інших собак. Це дозволяє уникати неприємного запаху навіть після купання. Звісно, регулярний догляд обов’язковий, але в нормальних умовах ця порода залишається однією з найприємніших на нюх.

Запах собаки — це не лише питання гігієни, а й спадковості. Тож, обираючи породу, варто враховувати не лише зовнішність і характер, а й особливості повсякденного життя. Бо приємний природний аромат може стати ще одним аргументом "за" в рішенні завести саме цього хвостатого друга.

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