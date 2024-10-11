Для чого обрізати бузок восени: садівники поділились секретом

Існує важливе правило догляду за бузком - його обрізку слід проводити одразу після цвітіння. Якщо ж ви вирішите обрізати бузок восени, це може негативно вплинути на майбутнє цвітіння.

Виняток становлять старі кущі, які потребують омолоджувальної обрізки. Таку процедуру краще виконувати восени або взимку (з грудня до початку березня), коли рослина перебуває у стані спокою. Це допоможе мінімізувати стрес для куща. Про це пише НП.

Для сильно розрослих кущів бузку існує два підходи до обрізки:

Поетапний метод: протягом трьох років щороку видаляти третину старих гілок. Радикальний метод: провести повну обрізку одноразово, з подальшим інтенсивним доглядом протягом вегетаційного періоду.

При поетапному методі видаляють цілі старі стебла або пагони діаметром 5 см і менше. Це стимулює оновлення куща. Важливо дотримуватися "правила третини" - щороку видаляти третину старих пагонів протягом трьох років.

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Після такої обрізки бузок почне формувати нові гілки знизу, і цвітіння розповсюдиться по всьому кущу, а не лише на верхівках, як у старих рослин.

Якщо ви обираєте радикальний метод, наступного сезону потрібно забезпечити бузку посилений догляд, включаючи підживлення та удобрення для стимуляції нового росту. Однак, зверніть увагу, що після такої обрізки ви можете залишитися без цвітіння на один сезон, оскільки бузок формує суцвіття на однорічній деревині.

Для підтримки яскравого і рясного цвітіння рекомендується залишати на кущі близько 12 пагонів віком від 6 до 8 років. Інші відростки варто видаляти, оскільки вони можуть ослаблювати рослину і негативно впливати на якість цвітіння.

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