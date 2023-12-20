Дієтологиня відповіла, чи можна їсти картопляне пюре під час дієти

Картопляне пюре – це смачна і ситна страва, яку люблять багато людей, особливо в Україні. Однак, чи можна її вважати корисною?

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Дієтолог Ясі Ансарі вважає, що картопляне пюре може бути частиною здорового харчування, але тільки якщо готувати його правильно.

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Так, картопля – це корисний овоч, який містить багато вітамінів і мінералів. Вона є хорошим джерелом вуглеводів, які є основним джерелом енергії для організму. Картопля також містить калій, який важливий для здоров'я серця, і клітковину, яка сприяє травленню.

Картопляне пюре часто готують з додаванням молочних продуктів, таких як масло, вершки та сир. Ці продукти містять насичені жири, які можуть підвищувати рівень холестерину в крові.

Щоб зробити картопляне пюре більш корисним, можна замінити молочні продукти з високим вмістом жиру на альтернативні з меншим вмістом жиру, наприклад, молоко з низьким вмістом жиру або грецький йогурт. Також можна додавати в пюре овочі, такі як брокколі або шпинат, які додадуть йому додаткових вітамінів і мінералів.

Щоб зробити картопляне пюре більш збалансованим, можна подавати його з нежирними білками, такими як курка або риба, і овочами. Це допоможе забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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