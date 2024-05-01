Дієтологи поділились унікальною методикою схуднення за 10 днів

У сучасному світі, де краса та стрункість часто возводяться в абсолют, багато людей прагнуть схуднути за максимально короткий термін. 10 днів – це доволі амбітна мета, але чи можливо її досягти без шкоди для здоров'я?

Згідно з дослідженням Всесвітньої федерації ожиріння, до 2035 року понад половина населення світу матиме надмірну вагу або страждатиме від ожиріння. Це робить питання контролю ваги надзвичайно актуальним.

Деякі дієтологи вважають, що втрата 5-10 кілограмів за 10 днів можлива, якщо дотримуватися жорсткої дієти та інтенсивних фізичних навантажень. Про це пише Радіотрек.

Ефективні методи схуднення:

Зниження калорійності раціону

Для жінок рекомендується 1200 калорій на день, для чоловіків – 1800.

Виключення з раціону:

Рафінованих вуглеводів (цукор, білий хліб, випічка).

Продуктів з "порожніми калоріями" (газировка, фастфуд, солодощі).

Алкоголю.

Вживання:

Свіжих овочів та фруктів.

Нежирного білка (куряча грудка, риба, яйця).

Корисних жирів (авокадо, горіхи, оливкова олія).

Регулярні фізичні навантаження

Кардіо (біг, плавання, їзда на велосипеді) – 30-40 хвилин щодня.

Силові тренування – 2-3 рази на тиждень.

Якісний сон

Не менше 7-8 годин на добу.

Контроль стресу

Медитація, йога, дихальні вправи.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Важливо!

Не рекомендується різко обмежувати себе в їжі, адже це може призвести до зривів, втоми, запаморочення та інших проблем зі здоров'ям.

Необхідно проконсультуватися з лікарем перед початком будь-якої дієти, особливо якщо у вас є хронічні захворювання.

Не варто очікувати миттєвих результатів. Схуднення – це довготривалий процес, який потребує дисципліни та наполегливості.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати дієту, яка допоможе схуднути.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!