Дієтологи відповіли, яка порція вівсянки буде ідеальною для сніданку

Споживання вівсянки може значно поліпшити харчовий профіль раціону та знизити ризик деяких хронічних захворювань завдяки своїм численним перевагам.

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Дієтологи розповіли, скільки і як часто потрібно їсти вівсянку, щоб отримати користь, повідомляє Eatthis. Кращий спосіб по-справжньому відчути користь вівсянки – це щодня з'їдати одну чашку вареної вівсянки.

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Порція на одну чашку містить 4 г клітковини, а також корисні дози тіаміну, фосфору та магнію. Вівсянка не містить натрію і включає малу кількість жирів і насичених жирів, а також містить біологічно активні сполуки, деякі з яких є потужними антиоксидантами.

Порція вівсянки містить близько 160 калорій, близько 3,5 г жиру, менше грама насичених жирів і 6 г білка. У порції також міститься близько 28 г вуглеводів, з яких тільки 1 г натурального цукру.

Щоденне вживання порції несолодкої вівсянки - це чудовий спосіб підвищити вміст клітковини в раціоні, додати порцію цільнозернових зерен і розпочати день з енергетичного сніданку, що допоможе довше залишатися ситим.

FDA вже визнала користь вівсянки для здоров'я серця, стверджуючи, що розчинна клітковина з вівсянки як частина дієти з низьким вмістом насичених жирів і холестерину може знизити ризик серцево-судинних захворювань, і для цього потрібно всього 3 г вівсянки в день. Отже, вам потрібно з'їсти близько 1,5 склянки вареного вівса, щоб отримати 3 г розчинної клітковини, корисної для здоров'я серця.

Також вчені визначили, що вівсянка корисна для шлунково-кишкового тракту, покращує імунітет і здоров'я кишківника, а також знижує ризик атеросклерозу. Інші дослідження показують, що овес може допомогти зменшити запалення і ризик розвитку діабету 2 типу.

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