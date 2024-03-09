Дієтологи назвали 10 корисних вуглеводів, від яких худнуть

Вуглеводи – не ворог схуднення! Багато людей помилково вважають, що вуглеводи шкодять фігурі. Насправді, це не так. Складні вуглеводи – це джерело енергії, яке допомагає нам залишатися здоровими та стрункими.

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Вживайте ці продукти в помірних кількостях, поєднуйте їх з білками та здоровими жирами, і ви зможете схуднути без шкоди для здоров'я, пише novosti24.kyiv.ua.

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Ось кілька продуктів з високим вмістом корисних вуглеводів, які допоможуть вам схуднути:

1. Кукурудза:

Вибирайте свіжу кукурудзу, а не консервовану.

Їжте без масла або з мінімальним додаванням солі.

Багата клітковиною, йодом, фосфором, магнієм, кальцієм і залізом.

2. Стручкова квасоля:

Низькокалорійний та ситний продукт.

Містить багато клітковини, білка та вітамінів.

Прискорює обмін речовин.

3. Паста з твердих сортів пшениці:

Не шкодить фігурі, якщо не переварювати.

Багата клітковиною.

Слідкуйте за соусом: уникайте занадто багато вершків або солі.

4. Нут:

Містить багато клітковини, рослинного білка та марганцю.

Захищає від передчасного старіння.

Допомагає налагодити роботу травної системи.

5. Гриби:

Багаті білками, вуглеводами та антиоксидантами.

Добре засвоюються з м'ясом або крупами.

6. Цільні злаки:

Містять багато клітковини, яка прискорює метаболізм.

Допомагають контролювати рівень цукру в крові.

Уникайте готових батончиків з сиропом.

7. Фрукти:

Багаті на вітаміни, мінерали та клітковину.

Покращують травлення та дають відчуття ситості.

Обирайте фрукти з низьким глікемічним індексом.

8. Картопля:

Нешкідлива для фігури, якщо варити або запікати без масла.

Корисна для серця та судин.

Можна додати трохи оливкової або вершкового масла.

9. Вівсянка з цільних зерен:

Найкращий сніданок для здоров'я.

Містить білок та клітковину, які дають відчуття ситості.

Додайте горіхи та ягоди для ще більшої користі.

10. Кіноа:

Не містить глютену.

Багата клітковиною, антиоксидантами, залізом, цинком і магнієм.

Допомагає знизити рівень глюкози в крові.

Пам'ятайте:

Не всі вуглеводи однакові. Складні вуглеводи – друзі схуднення, а прості – вороги.

Не їжте вуглеводи на ніч.

Пийте багато води.

Регулярно займайтеся спортом.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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