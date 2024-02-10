Дієтолог відповіла скільки води потрібно випивати щоденно, щоб схуднути

Хто з нас не мріє про струнку фігуру? Вода може стати вашим вірним союзником у цій справі. Не пийте занадто багато води. Це може призвести до проблем зі здоров'ям.

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Дієтолог Емі Гудсон розповіла, скільки води потрібно пити щодня, щоб скинути зайві кілограми, пише Eatthis. Якщо у вас є які-небудь проблеми зі здоров'ям, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж змінювати свій питний режим.

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Вода не спалює жир сама по собі, але вона може допомогти вам схуднути кількома способами:

Вода пригнічує апетит. Якщо ви будете пити воду перед їжею, то з'їсте менше.

Вода виводить з організму токсини. Це може допомогти вам почуватися краще і мати більше енергії.

Це може допомогти вам почуватися краще і мати більше енергії. Вода допомагає вам тренуватися довше і інтенсивніше. Це призведе до більшого спалювання калорій.

Скільки води потрібно пити щодня?

Не існує універсальної відповіді на це питання. Кількість води, яка вам потрібна, залежить від вашого віку, статі, рівня активності та загального стану здоров'я.

В середньому жінкам потрібно випивати близько 9 чашок рідини на день, а чоловікам - близько 13 чашок. Це включає воду, яку ви отримуєте з їжею та напоями.

Ось кілька порад, як пити більше води:

Носіть з собою пляшку з водою. Так ви завжди будете мати під рукою воду, щоб втамувати спрагу.

Так ви завжди будете мати під рукою воду, щоб втамувати спрагу. Пийте воду перед їжею. Це допоможе вам з'їсти менше.

Це допоможе вам з'їсти менше. Замініть солодкі напої водою. Це допоможе вам зменшити споживання калорій.

Це допоможе вам зменшити споживання калорій. Додайте в воду фрукти або трави. Це додасть їй смаку і зробить її більш приємною.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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