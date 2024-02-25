Дієтолог назвала найнебезпечніші речі на кухні, яких 'треба терміново позбутися'

Експерти з харчової безпеки застерігають про небезпеку використання пластикових контейнерів, фольги та інших предметів повсякденного побуту на кухні.

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Дієтолог Тетяна Ярмошик на своїй сторінці в Instagram порадила назавжди забути про пластикові контейнери. Вона зауважила, що вони виділяють шкідливі хімічні речовини.

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За словами фахівця, пластик може виділяти бісфенол А (BPA) та інші фталати, які можуть негативно впливати на здоров'я, включаючи ендокринну систему, репродуктивну систему та розвиток плода.

Вони також небезпечні при нагріванні. Нагрівання пластикових контейнерів може призвести до вивільнення ще більшої кількості шкідливих хімічних речовин у їжу.

Тетяна Ярмошик не радить й використовувати фольгу для запікання продуктів. Вона зауважила, що алюміній може накопичуватися в організмі й спричинити проблеми зі здоров'ям, такі як хвороба Альцгеймера та остеопороз.

Експертка додала, що фольга може вступати в хімічну реакцію з їжею, змінюючи її смак і поживну цінність.

Інші небезпечні предмети:

Пластикові чайники: При нагріванні можуть виділяти шкідливі хімічні речовини.

Пошкоджений посуд: Тріщини та сколи на посуді можуть накопичувати бактерії.

Дерев'яні обробні дошки: Дерево може вбирати бактерії, якщо його не правильно чистити.

Експертка радить замінити пластикові контейнери на скляні, сталеві або керамічні.

Використовуйте пергаментний папір замість фольги. Купуйте металевий чи скляний електрочайник замість пластикового.

Регулярно оновлюйте посуд і викидайте пошкоджені предмети.

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