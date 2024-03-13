Діти будуть в захваті: рецепт супу із заморожених овочів за 30 хвилин

Приготування овочевого супу для дітей вимагає особливої уваги до складу інгредієнтів. Окрім великої кількості корисних компонентів, у такому супі обов'язково відсутні будь-які складники, здатні викликати алергічну чи іншу небажану реакцію у маленьких діточок.

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Пропонуємо вам рецепт ніжного, солодкуватого і неймовірно смачного супчику, ідеально підходящого для харчування малят від 2 років. Приготувати його можна всього за півгодини. Про це пише Shuba.

Необхідні інгредієнти:

- 1 цибулина

- 400 г замороженої овочевої суміші "Мексиканська"

- 3 картоплини

- 2 зубчики часнику

- 700 мл води

- 1/2 ч.л. солі

- 1/4 ч.л. меленого чорного перцю

- 150 мл вершків

- 50 мл холодної води

- 25 г крохмалю

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Спосіб приготування:

Очистіть та промийте цибулю, часник та картоплю. Наріжте їх невеликими кубиками. Часник натріть на дрібній тертці або розчавіть за допомогою преса.

У каструлю для приготування супу налийте трохи олії та обсмажте на середньому вогні цибулю протягом 5 хвилин, постійно помішуючи. Додайте картоплю і часник. Протушкуйте ще 5 хвилин на маленькому вогні. Насамкінець додайте заморожену овочеву суміш (можна використовувати й свіжі овочі).

Влийте у каструлю воду або овочевий бульйон. Доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь. Варіть під кришкою протягом 20-25 хвилин.

Розведіть крохмаль у холодній воді. Обережно, постійно помішуючи, влийте цей розчин у суп. Додайте вершки (за бажанням можна замінити їх на сметану). Продовжуйте варіння до загустіння супу. Після цього посоліть його, додайте перець та, за бажанням, дрібно нарізану петрушку чи кріп. Перемішайте і через 1-2 хвилини можна подавати до столу.

Цей багатий на вітаміни та поживні речовини супчик стане чудовим варіантом як для щоденного харчування дитини, так і для святкового меню.

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