Дешевший, ніж магазинний, але такий же дієвий: як зробити домашній шампунь для собаки
Пухнасті улюбленці часто примудряються повернутися додому з "букетом пригод" — після стрибків у калюжі, прогулянок по пилюці чи веселих ігор на вулиці. У такі моменти без шампуню не обійтися. Але що робити, якщо спеціального засобу під рукою немає або ви уникаєте хімії?
Вихід є — зробити домашній шампунь для собак із трьох простих, безпечних компонентів. Рецептом поділилось видання Martha Stewart , посилаючись на блогерку Хлою Макінтош і поради ветеринарів.
Чому варто спробувати домашній шампунь
Попри те, що ветеринари радять використовувати спеціалізовану продукцію, іноді домашній варіант — чудова альтернатива. Він стане у пригоді в екстрених ситуаціях або для власників, які прагнуть зменшити контакт тварини з агресивною побутовою хімією.
Переваги домашнього шампуню:
- Безпечний і натуральний
- Легкий у приготуванні
- Не подразнює шкіру (за умови правильного використання)
- Ідеально підходить для швидкого очищення шерсті
Складники:
- 4 склянки води (бажано кип’яченої або фільтрованої)
- 3 ст. л. харчової соди (нейтралізує запахи, м’яко очищує та заспокоює шкіру)
- ½ склянки рідкого кастильського мила (натуральний миючий засіб на основі рослинних олій)
Як приготувати:
- У ємність із дозатором налийте воду.
- Додайте соду, злегка перемішайте.
- Влийте кастильське мило, закрийте кришку та обережно струсіть до однорідної суміші молочного кольору.
- Шампунь готовий до використання.
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Як правильно купати собаку:
- Уникайте контакту з очима, вухами, носом і ротом.
- Щоб захистити вуха, використовуйте ватні кульки (не забудьте їх видалити після миття).
- Добре змивайте шампунь — залишки мила можуть зробити шерсть жирною.
- Якщо тварина нервує, дайте їй ласощі, наприклад, лизальний килимок з арахісовою пастою.
- Готуйте нову порцію перед кожним використанням — так уникнете розмноження бактерій.
Коли слід припинити використання:
Якщо після кількох миттів шерсть стала сухою, скуйовдженою або шкіра почала лущитися — це сигнал, що засіб не підходить саме вашому улюбленцю. У такому разі варто звернутися до ветеринара і перейти на професійний шампунь.
Домашній шампунь — це не лише зручність, а й турбота про здоров’я та комфорт собаки. Природний склад і відсутність токсинів роблять його чудовим варіантом для щоденного догляду.
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