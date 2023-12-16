Гроші будуть завжди: три кімнатні рослини,які залучають фінансове благополуччя

Кімнатні рослини не лише прикрашають інтер'єр, а й мають ряд інших корисних властивостей. Зокрема, вони здатні залучати до будинку удачу та багатство.

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Про це пише Фокус.

Товстянка

Товстянка, або дерево щастя, є однією з найпопулярніших кімнатних рослин. Вона має м'ясисті листя, які за формою нагадують монети. Саме тому товстянку вважають символом багатства та достатку.

Згідно з фен-шуй, товстянку потрібно розміщувати в південно-східному секторі будинку, який відповідає за гроші та достаток. Для посилення ефекту можна поставити біля рослини три червоні монети.

Бамбук

Бамбук також вважається символом удачі та багатства. У китайській культурі ця рослина є символом довголіття, здоров'я та процвітання.

Для того, щоб бамбук притягував до будинку удачу, потрібно дотримуватися кількох правил. По-перше, у рослини має бути непарне число стебел. По-друге, бамбук потрібно розміщувати у східному секторі будинку, який відповідає за кар'єру та саморозвиток.

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Потос

Потос, або сциндапсус, також є популярною кімнатною рослиною. Вона вважається символом багатства, щастя та здоров'я.

Потос не вимагає особливого догляду, тому його можна вирощувати навіть у початківців. Рослина відмінно очищає повітря від шкідливих речовин, що також сприяє притягненню удачі та благополуччя.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини знімають стрес.

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