День святого Миколая: кращі побажання українською та вітальні картинки

У середу, 6 грудня, в Україні віряни вшановують пам'ять святого Миколая Чудотворця. Цього дня зведено радувати дітей подарунками, які батьки завбачливо ховають під подушки.

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Також цього дня святкують день ангела хлопці та чоловіки, що мають ім'я святого Миколая. Можна зі святом вітати й усіх Миколайовичів та Миколаївн.

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Вітання з Днем святого Миколая українською мовою

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Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю вам здоров'я міцного, добра невичерпного, щастя нескінченного, любові безмежної, успіхів у всіх починаннях та втілення всіх мрій.

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Нехай Святий Миколай завжди оберігає вас від бід і негараздів, дарує вам удачу і благополуччя. Зі святом!

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З Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для любові, щастя та натхнення. Нехай Святий Миколай допомагає вам у всіх ваших починаннях і дарує вам міцне здоров'я та довголіття.

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Зі святом! Нехай у вашому домі завжди панують мир і злагода, а ваше серце наповнене добротою та милосердям.

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З Днем Миколая! Бажаю вам знайти свою справжню любов і щастя у сімейному житті.

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Вітання з днем ангела Миколая! Бажаю вам успіхів у кар'єрі та реалізації всіх ваших мрій.

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З Днем Святого Миколая! Бажаю вам міцного здоров'я та довголіття, щоб ви могли довго насолоджуватися життям.

Короткі вітання з Миколайчиком:

З Днем святого Миколая! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе.

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю тобі щастя, здоров'я та здійснення всіх бажань!

Нехай у цей день свята Миколая у твоєму житті буде багато радості, любові та добра!

З Днем ангела, Миколо! Нехай твій шлях буде світлим і щасливим!

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю тобі бути щасливим!

Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе по правильному шляху!

З Днем святого Миколая! Бажаю тобі успіху у всіх твоїх починаннях.

Нехай твій день буде наповнений щастям, любов'ю і радістю!

З Днем святого Миколая! Бажаю тобі довгих років життя, міцного здоров'я і добробуту!

Листівки до Дня святого Миколая

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