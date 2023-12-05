День Святого Миколая 6 грудня: історія свята та традиції
6 грудня православні християни відзначають День святого Миколая Чудотворця. Це свято є одним із найулюбленіших у народі, особливо серед дітей.
За переказами, святитель Миколай був дуже добрим і милосердним чоловіком. Він допомагав бідним і нужденним, рятував від біди й нещастя. Тому він вважається покровителем дітей, моряків, мандрівників і всіх, хто потребує допомоги.
В Україні День святого Миколая має свої особливі традиції. Напередодні свята діти пишуть святому листи із проханням виконати їхні мрії. А зранку 6 грудня вони з нетерпінням зазирають під подушку, сподіваючись знайти там подарунки.
Вважається, що добрим і слухняним дітям Миколай Чудотворець кладе під подушку подарунки, а тим, хто погано поводився, – різочку. Тому діти намагаються не вередувати й гарно поводитися, аби отримати заповітний подарунок.
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Цього дня заведено відвідувати церкву й молитися святому Миколаю, просячи про добробут і заступництво.
Свято Миколая відкриває низку різдвяних і новорічних урочистостей. Зазвичай у цей день у містах України запалюють новорічну ялинку.
Заборони, які існують у День святого Миколая:
- Не можна їсти м'ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.
- Не можна давати в борг.
- Не можна займатися ремонтом, шити або прати.
- Не варто відмовляти в допомозі тим, хто про неї попросить.
- Не варто сваритися з близькими.
- Не можна лаяти дітей.
Народні прикмети, пов'язані з Днем святого Миколая:
- З'явився іній – наступного року вдасться зібрати багатий урожай.
- Яка погода на Миколу зимового – таким буде день Микола весняний (22 травня).
- Сніг іде – до урожаю пшениці, дощ – до урожаю капусти та огірків.
- Ясна і холодна погода 6 грудня – буде багатий урожай влітку.
- Скільки снігу на Миколу – стільки навесні буде трави.
- Якщо в День святого Миколая стоїть холодна погода, то вся зима буде холодною, а якщо тепла – буде ясною і без сильних морозів.
Нехай День святого Миколая принесе вам і вашим близьким мир, радість і добро!
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