Чи дійсно це корисно?: Що буде, якщо щодня з'їдати по лимону
Лимони, як і інші цитрусові, у багатьох асоціюються з вітаміном C та зміцненням імунітету. Вони і справді багаті на цей вітамін і ефективні у зміцненні захисних сил організму.
Крім цього, лимони – потужний оздоровчий засіб, джерело краси та гарного самопочуття. Про це пише eatingwell.com, з посиланням на доктора медичних наук, дієтолога Ерін Палінскі-Уейд.
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Ось кілька позитивних ефектів на ваш організм:
- Поліпшення стану шкіри. Лимони багаті на вітамін C, що сприяє виробництву колагену, що важливо для пружності та сяючої шкіри.
- Зниження ваги. Лимони стимулюють роботу шлунка, прискорюють метаболізм, завдяки чому ви швидше скинете зайву вагу або зможете підтримувати свою фігуру в нормі.
- Зниження ризику утворення ниркового каміння. Постійне вживання розведеного лимонного соку може підвищити рівень цитрату в сечі, що запобігає утворенню каменів у нирках.
- Підвищення ефективності засвоєння заліза. Вітамін C у лимонах значно покращує засвоєння заліза, особливо з рослинних джерел.
- Велика кількість антиоксидантів. Лимони збагачені флавоноїдами, що мають природні антиоксидантні властивості, що зміцнюють імунітет і загальне здоров'я.
- Захист від вірусів. Лимони зміцнюють імунітет і допомагають протистояти вірусним захворюванням.
Проте дієтологи застерігають від потенційних ризиків. Високий вміст лимонної кислоти може призвести до руйнування зубної емалі і при надмірному вживанні викликати погіршення стану зубів. Також варто враховувати, що у людей з кислотним рефлюксом надмірне вживання лимонів, особливо натщесерце, може спричинити печію. Цитрусові та соки можуть також дратувати та посилювати виразки у роті. Тому важливо знаходити баланс у вживанні цих корисних фруктів.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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