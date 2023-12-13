Чи дійсно це корисно?: Що буде, якщо щодня з'їдати по лимону

Лимони, як і інші цитрусові, у багатьох асоціюються з вітаміном C та зміцненням імунітету. Вони і справді багаті на цей вітамін і ефективні у зміцненні захисних сил організму.

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Крім цього, лимони – потужний оздоровчий засіб, джерело краси та гарного самопочуття. Про це пише eatingwell.com, з посиланням на доктора медичних наук, дієтолога Ерін Палінскі-Уейд.

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Ось кілька позитивних ефектів на ваш організм:

Поліпшення стану шкіри. Лимони багаті на вітамін C, що сприяє виробництву колагену, що важливо для пружності та сяючої шкіри.

Зниження ваги. Лимони стимулюють роботу шлунка, прискорюють метаболізм, завдяки чому ви швидше скинете зайву вагу або зможете підтримувати свою фігуру в нормі.

Лимони стимулюють роботу шлунка, прискорюють метаболізм, завдяки чому ви швидше скинете зайву вагу або зможете підтримувати свою фігуру в нормі. Зниження ризику утворення ниркового каміння. Постійне вживання розведеного лимонного соку може підвищити рівень цитрату в сечі, що запобігає утворенню каменів у нирках.

Постійне вживання розведеного лимонного соку може підвищити рівень цитрату в сечі, що запобігає утворенню каменів у нирках. Підвищення ефективності засвоєння заліза. Вітамін C у лимонах значно покращує засвоєння заліза, особливо з рослинних джерел.

Велика кількість антиоксидантів. Лимони збагачені флавоноїдами, що мають природні антиоксидантні властивості, що зміцнюють імунітет і загальне здоров'я.

Лимони збагачені флавоноїдами, що мають природні антиоксидантні властивості, що зміцнюють імунітет і загальне здоров'я. Захист від вірусів. Лимони зміцнюють імунітет і допомагають протистояти вірусним захворюванням.

Проте дієтологи застерігають від потенційних ризиків. Високий вміст лимонної кислоти може призвести до руйнування зубної емалі і при надмірному вживанні викликати погіршення стану зубів. Також варто враховувати, що у людей з кислотним рефлюксом надмірне вживання лимонів, особливо натщесерце, може спричинити печію. Цитрусові та соки можуть також дратувати та посилювати виразки у роті. Тому важливо знаходити баланс у вживанні цих корисних фруктів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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