Навіть найдешевший рис не злипнеться: секретний спосіб варіння розкрив кухар

Варіння рису доволі просте завдання, з яким впорається навіть людина, яка ніколи не варила крупи. Однак, щоб рис вийшов розсипчастим, варто знати деякі хитрощі.

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Цим секретом поділився кухар Олександр Городник у своєму Інстаграмі. Він запевнив, що завдяки простому трюку навіть найдешевший рис звариться відмінно і не буде липнути.

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"Найпростіший і найкрутіший спосіб варіння рису. Мене навчили колись індуси, а я ділюся з вами", – зауважив Городник.

Для того, аби зарити 200 грамів рису, потрібно підготувати 1.5 л води, 2 ч. л. солі (без гірки), паличку кориці (за бажанням), 2 лаврових лиска (за бажанням) та 2 ст. л. оливкової олії.

Як правильно варити рис, щоб він був розсипчастий

Заливаємо воду у каструлю, додаємо дві чайні ложки солі, лаврові листки та паличку кориці (два останні інгредієнти – за бажанням). Доводимо воду до кипіння.

У киплячу воду вкидаємо рис, трохи перемішуємо, через дві хвилини знову перемішайте. Дивимося на годинник – рис має варитися рівно 10 хвилин. Візьміть друшляк та покладіть на каструлю, зцідіть з рису зайву воду. Якщо додавали корицю й лавровий лист – витягніть їх. Додайте дві столові ложки олії та перемішайте. Розсипчастий рис готовий. Смачного!

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