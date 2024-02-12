'Блищатимуть, як у кота причандали': кухар розкрив секрет білосніжних тарілок, як у ресторані (відео)

Коли у ресторанах накривають столи, то посуд, яким до речі часто користуються відвідувачі, виблискує наче новий. Виявляється, є секретний спосіб, до якого вдаються у закладах, аби тарілки аж рипіли від чистоти.

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Цим секретом поділився кухар Олександр Городник у своєму Інстаграмі. Він запевнив, що завдяки простому трюку навіть старий посуд із серванта буде мати вигляд, наче ви його щойно купили.

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Городник показав, що використовує спеціальний розчин, яким бризкає на посуд, а потім натирає його чистим бавовняним рушником.

Потрібно взяти пів літра кип'яченої води, столову ложку оцту та чайну ложку солі. Всі інгредієнти змішайте та злийте у пульверизатор. Потім візьміть тарілку та розпиліть розчин на посуд. Ретельно протріть рушником.

"Аж скрипять! Діставайте тарілки із серванта, зробіть ось так. Гості прийдуть – будуть в шоці. Тарілки будуть виблискувати як у кота причандали", – пожартував кухар.

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