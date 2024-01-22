Як легко відмити посуд: 5 порад від досвідчених домогосподарок

Правильне миття посуду відіграє важливу роль у підтримці чистоти та гігієни на наших кухнях. Хоча це може здатися простим завданням, є кілька моментів, про які всі схильні забувати. UAportal розповів, що дотримуючись кількох простих порад, миття посуду може перетворитися на безпроблемну рутину.

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Мийте посуд відразу

Миття посуду потребує уваги, навіть якщо у вас обмаль часу. Яскравим прикладом є друшляк, який ніколи не можна залишати в раковині.

Якщо його не мити, то засохлі залишки їжі можуть забити його отвори, що призведе до утворення стійкої жирної плівки. Те ж саме стосується тарілок, в яких зберігалася каша – їх швидке очищення запобігає затвердінню і прилипанню їжі.

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Замочування

Щоб ефективно боротися із засохлим брудом, посуд необхідно замочити. Наповнення сковорідки водою після приготування їжі може полегшити відмивання. Так само замочування миски, в якій нещодавно було сире тісто, може допомогти розпушити затверділі залишки.

Харчова сода

Замість того, щоб покладатися виключно на звичайні миючі засоби, подумайте про використання харчової соди. Цей універсальний інгредієнт виявляється надзвичайно ефективним у боротьбі з брудом і нагаром.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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