Дачники застерігають від перекопування городу восени: може негативно вплинути на майбутній врожай

Багато власників дачних ділянок за звичкою перекопують свої городи перед настанням холодів. Проте, як з'ясувалося, ця практика не завжди є необхідною.

Ключову роль у цьому питанні відіграє структура ґрунту. Фахівці пояснили, в яких ситуаціях перекопування є обов'язковим, а коли від нього можна відмовитися. Про це пише ТСН.

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Хто має перекопувати

Власникам ділянок з важкими глинистими ґрунтами доведеться докласти зусиль. Для покращення якості землі їм все ж таки необхідно виконати значний обсяг робіт.

Недостатньо просто перекопати грядки — потрібно закопати в землю все, що здатне розкластися: бур'яни, стебла культурних рослин, опале листя та компост.

Чим більше органічних матеріалів ви внесете в ґрунт, тим розпушенішим він стане до приходу весни.

Важливо завершити ці роботи до настання морозів, тобто в період з вересня по листопад.

Кому можна не перекопувати

Якщо ваш ґрунт легкий і піщаний, вам пощастило. Перекопування в такому випадку не потрібне.

Однак рекомендується перед зимою прибрати залишки рослин і, за бажання, посіяти сидерати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо закопувати на грядках стиглі помідори.

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