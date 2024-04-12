Щоб вчасно зацвіли: як та коли садити гладіолуси у відкритий ґрунт

Скоро настане час для посадки цибулин гладіолусів. Квітникарі з досвідом поділились своїми секретами та розповіли, як правильно провести цей процес, аби забезпечити своєчасне цвітіння квітів.

Посадку гладіолусів у відкритий ґрунт рекомендується проводити у другій половині квітня або з настанням травня, коли температура ґрунту досягне позначки в 10°C. Про це пише ProstoWay.

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Яка правильно висаджувати цибулини гладіолусів

Необхідно ретельно переорати землю, додавши органічні добрива у пропорції 10 кг на кожен квадратний метр. Перед посадкою бажано здійснити рясний полив, дозволивши воді глибоко проникнути в ґрунт, після чого можна розпочинати висаджування цибулин.

У разі, якщо ґрунт на ділянці є глинистим, рекомендується збагатити його піском. Відстань між лунками в ряду слід витримувати в межах 25 см, а між самими лунками для бульб – 15 см. Для дрібних цибулин оптимальною буде відстань у 5-7 см.

Глибина лунки під посадку залежить від типу ґрунту і повинна бути 10-15 см. Поливати гладіолуси потрібно лише водою кімнатної температури.

Якщо дотримуватись цих порад, то вже влітку ці квіти віддячать вам розкішним цвітінням.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, що робити навесні з цибулинними рослинами.

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