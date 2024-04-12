Щоб вчасно зацвіли: як та коли садити гладіолуси у відкритий ґрунт
Скоро настане час для посадки цибулин гладіолусів. Квітникарі з досвідом поділились своїми секретами та розповіли, як правильно провести цей процес, аби забезпечити своєчасне цвітіння квітів.
Посадку гладіолусів у відкритий ґрунт рекомендується проводити у другій половині квітня або з настанням травня, коли температура ґрунту досягне позначки в 10°C. Про це пише ProstoWay.
Читайте також: Названо найкраще добриво, щоб підживити нарциси у квітні
Яка правильно висаджувати цибулини гладіолусів
Необхідно ретельно переорати землю, додавши органічні добрива у пропорції 10 кг на кожен квадратний метр. Перед посадкою бажано здійснити рясний полив, дозволивши воді глибоко проникнути в ґрунт, після чого можна розпочинати висаджування цибулин.
У разі, якщо ґрунт на ділянці є глинистим, рекомендується збагатити його піском. Відстань між лунками в ряду слід витримувати в межах 25 см, а між самими лунками для бульб – 15 см. Для дрібних цибулин оптимальною буде відстань у 5-7 см.
Глибина лунки під посадку залежить від типу ґрунту і повинна бути 10-15 см. Поливати гладіолуси потрібно лише водою кімнатної температури.
Якщо дотримуватись цих порад, то вже влітку ці квіти віддячать вам розкішним цвітінням.
Нагадаємо, раніше експерти пояснили, що робити навесні з цибулинними рослинами.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!