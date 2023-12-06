Щоб не намокали і не пропускали вітер: На що слід звернути увагу при виборі зимових чобіт

Під час вибору зимового взуття важливо враховувати кілька ключових факторів, щоб забезпечити комфорт та тепло в холодну пору року. Ці поради стосуються як жіночого, чоловічого, так і дитячого взуття.

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Фахівці рекомендують обирати зимове взуття з натуральної шкіри, з утеплювачем із натурального хутра. Це загальне правило, але існують і конкретні аспекти, на які варто звернути увагу, пише ТСН.

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Товщина підошви: Важливою характеристикою є товщина підошви. Чим вона товстіша (не менше 1 см), тим ефективніше взуття утримує тепло та не ковзає на зледенілих поверхнях. Якість підошви також впливає на тривалість експлуатації черевиків. Матеріали: Обирайте взуття з гуми, поліуретану або полівінілхлориду. Ці матеріали не пропускають вологу і менше ковзають. Важливо перевіряти інформацію про матеріал підошви на етикетці товару або уточнювати у продавця. Рифленість підошви: Варто враховувати, наскільки рифлена підошва, оскільки гладка поверхня ковзатиме на льоду. Рифленість забезпечить краще зчеплення і безпеку на зледенілих ділянках. Матеріали верху: Натуральна шкіра та замша залишаються фаворитами для зимового взуття. Вони теплі та довговічні порівняно з штучними аналогами, такими як "екошкіра". Останні можуть тріскатися при низьких температурах. Обробка взуття: Обробляйте черевики спеціальними засобами, які захищають натуральний матеріал від вологи. Утеплювач: Для тепла важливий вибір утеплювача. Експерти рекомендують натуральне хутро, оскільки воно тепліше і довговічніше, ніж штучні аналоги. Розпізнати його можна за матовим кольором, відмінним від блискучих штучних утеплювачів. Розмір взуття: Оберіть взуття, яке буде на пів розміра більше за вашим стандартним розміром, щоб забезпечити зручність і можливість вдягнути теплі шкарпетки. Фасон: Фасон взуття залежить від особистих вподобань і призначення. Звертайте увагу на фурнітуру: шнурівка гарантує надійне кріплення, але блискавка полегшує застібання.

Обираючи зимове взуття за цими порадами, ви забезпечите собі комфорт та захист від холоду та вологи протягом всього зимового періоду.

Багато людей не знають, як ефективно утеплити своє взуття, особливо коли в чоботях чи черевиках стає холодно. Тому UAportal розповів про дієві, а головне бюджетні способи утеплення.

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