Аби макіяж не додав зайвих років: візажистка розповіла про три косметичні помилки, яких варто уникати жінкам після 50

Косметика може стати чудовим інструментом для акцентування вашої вроди та надання обличчю більшої виразності. Проте, невміле використання декоративної косметики може привести до небажаних наслідків, включаючи візуальне старіння.

Зверніть увагу на типові помилки при нанесенні тіней, особливо після 50-річного віку, щоб уникнути небажаного ефекту. Візажист Кімберлі Веймер поділилася цією інформацією у коментарі express.co.

Вона дала кілька ключових рекомендацій щодо нанесення макіяжу, зокрема тіней для повік.

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Експерт Кімберлі Веймер вказала на три основні помилки:

Використання темних відтінків для складки повіки. Нанесення підводки від зовнішнього кута ока до внутрішнього. Застосування блискучих тіней під бровами.

Кім роз’яснила: "Перш за все, якщо у вас, як і в мене, глибоко посаджені очі або ви маєте навислу повіку, уникайте нанесення темних тіней безпосередньо у складку. Це лише акцентує на складці, а колір все одно залишається непомітним".

Замість цього вона порадила вибирати нейтральні відтінки, тримати очі відкритими, дивитися прямо перед собою і наносити тіні над складкою.

Для досягнення ідеального макіяжу очей, наносьте підводку, починаючи з внутрішнього куточка ока до зовнішнього.

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"Розтушуйте її для створення більш м'якого ефекту. Ви навіть можете використовувати перехідний відтінок, щоб додати його до нижньої лінії вій, замість того, щоб йти від зовнішнього кута до внутрішнього кута верхньої лінії вій, а потім від зовнішнього до внутрішнього кута нижньої лінії вій. Це просто "заплющує" очі", – радить Кімберлі.

Вона також попередила про небажаність використання блискучих тіней під бровами.

"Це вас просто зістарить" – зазначила вона. Замість цього, візажистка рекомендує матовий колір.

"А потім ви можете навіть додати трохи світла у внутрішній кут, щоб побачити різницю між першим та другим", – резюмувала вона.

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