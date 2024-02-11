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Що таке дієта MIND?: Як покращити роботи мозку та забезпечити собі довголіття

Ігор Романько

Що таке дієта MIND

Харчування відіграє важливу роль у нашому загальному самопочутті, включаючи й здоров'я мозку. Дієта MIND може стати чудовим способом захистити ваш мозок від вікових змін та покращити когнітивні функції.

Дієта MIND - це не жорстка дієта, а скоріше спосіб життя, який допоможе вам їсти більш свідомо та покращити своє здоров'я, пише Business Insider.

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Це дієта, яка поєднує в собі елементи середземноморської та дієти DASH. Вона рекомендує вживати більше продуктів, які позитивно впливають на мозок, таких як:

  • Листова зелень: шпинат, капуста, калі
  • Овочі: броколі, морква, перець
  • Ягоди: чорниця, малина, полуниця
  • Оливкова олія: джерело корисних жирів
  • Горіхи і насіння: волоські горіхи, мигдаль, насіння льону
  • Риба: лосось, тунець, скумбрія
  • Куряче м'ясо: джерело білка
  • Цільнозернові продукти: коричневий рис, вівсянка, цільнозерновий хліб
  • Бобові: квасоля, сочевиця
  • Вино (в помірних кількостях): 1-2 келихи на день

Дієта MIND також рекомендує скоротити вживання:

  • Червоного м'яса: яловичина, свинина
  • Смаженої їжі: чіпси, фастфуд
  • Солодощів: цукерки, торти, печиво
  • Оброблених харчових продуктів: ковбаси, сосиски, напівфабрикати

Як почати дотримуватися дієти MIND?

  • Оцініть свій раціон: ведіть журнал харчування протягом тижня, щоб зрозуміти, скільки рекомендованих продуктів ви вже вживаєте.
  • Вносьте поступові зміни: почніть з додавання 1-2 порцій нових продуктів щотижня.
  • Не здавайтеся: не очікуйте ідеальних результатів одразу. Навіть невеликі зміни можуть мати позитивний вплив.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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