Що таке дієта MIND?: Як покращити роботи мозку та забезпечити собі довголіття
Харчування відіграє важливу роль у нашому загальному самопочутті, включаючи й здоров'я мозку. Дієта MIND може стати чудовим способом захистити ваш мозок від вікових змін та покращити когнітивні функції.
Дієта MIND - це не жорстка дієта, а скоріше спосіб життя, який допоможе вам їсти більш свідомо та покращити своє здоров'я, пише Business Insider.
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Це дієта, яка поєднує в собі елементи середземноморської та дієти DASH. Вона рекомендує вживати більше продуктів, які позитивно впливають на мозок, таких як:
- Листова зелень: шпинат, капуста, калі
- Овочі: броколі, морква, перець
- Ягоди: чорниця, малина, полуниця
- Оливкова олія: джерело корисних жирів
- Горіхи і насіння: волоські горіхи, мигдаль, насіння льону
- Риба: лосось, тунець, скумбрія
- Куряче м'ясо: джерело білка
- Цільнозернові продукти: коричневий рис, вівсянка, цільнозерновий хліб
- Бобові: квасоля, сочевиця
- Вино (в помірних кількостях): 1-2 келихи на день
Дієта MIND також рекомендує скоротити вживання:
- Червоного м'яса: яловичина, свинина
- Смаженої їжі: чіпси, фастфуд
- Солодощів: цукерки, торти, печиво
- Оброблених харчових продуктів: ковбаси, сосиски, напівфабрикати
Як почати дотримуватися дієти MIND?
- Оцініть свій раціон: ведіть журнал харчування протягом тижня, щоб зрозуміти, скільки рекомендованих продуктів ви вже вживаєте.
- Вносьте поступові зміни: почніть з додавання 1-2 порцій нових продуктів щотижня.
- Не здавайтеся: не очікуйте ідеальних результатів одразу. Навіть невеликі зміни можуть мати позитивний вплив.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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