Що зробити, щоб шапка не псувала зачіску: корисний лайфхак

Завдяки цьому домашньому спрею вам доведеться забути про проблему наелектризованого волосся в холодний період року, коли шапка є обов'язковим елементом образу для захисту від морозу. Якщо ви стикаєтеся з труднощами у підтриманні ідеальної зачіски через статичну електрику, ось простий і домашній засіб, який допоможе вам подолати цю проблему.

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Зазвичай, носіння шапки може призводити до того, що ваше волосся стає наелектризованим і виглядає непослідовно, пише "Телеграф". Однак регулярне використання кондиціонерів, призначених для вашого типу волосся, може допомогти у зменшенні впливу статичної електрики, особливо на тонкі та гладенькі пасма взимку.

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Якщо ви хочете зберегти свою зачіску після зняття шапки, вам також може бути корисно використовувати домашній спрей. Для його приготування вам знадобляться лише чотири інгредієнти: дистильована вода, оцет, гліцерин і улюблена ефірна олія.

Просто розпорошіть цей спрей на вашу шапку перед виходом з дому, і ви помітите, що ваше волосся залишається неймовірно гладким і не наелектризованим. Приготування цього спрею займе лише кілька хвилин, і ви зможете насолоджуватися бездоганною зачіскою навіть у найхолодніші дні.

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