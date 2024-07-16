Що подивитись, коли немає настрою: три фільми, які піднімуть дух

Відчуваєте, що вичерпали всі ресурси і втратили мотивацію? Не здавайтеся! Іноді для відновлення сил достатньо просто подивитися хороший фільм.

Сьогодні ми пропонуємо вам добірку стрічок, які надихнуть, підтримають і подарують віру у власні сили. Про це пише 24 tv.ua.

"Дивись в обидва боки" (2022)

Наталія, випускниця школи, робить тест на вагітність, і її життя розділяється на дві паралельні реальності. В одній з них вона стає мамою, радіє материнству і будує плани на майбутнє з дитиною. В іншій - тест негативний, і її життя йде далі звичним руслом. Наталії належить зробити непростий вибір, адже кожен з цих шляхів має свої плюси і мінуси.

"Скафандр і метелик" (2007)

У 43 роки Жан-Домінік Боб стикається з жахливим діагнозом - паралічем. Але він не здається і знаходить у собі сили не лише подолати цю недугу, але й написати книгу, яка лягла в основу цього біографічного фільму.

Фільм отримав безліч нагород, включаючи приз Каннського фестивалю та Золотий глобус за кращу режисуру та кращий іноземний фільм.

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"Правда про мене" (2022)

Цей фільм-роздум змушує задуматися над тим, як ми схильні обманювати себе, коли закохуємося.

Головна героїня, Кейт, - самотня 30-річна жінка, яка шукає розваг в інтернеті. Легкий флірт з незнайомцем у мережі швидко переростає у глибокі стосунки. Через це Кейт свариться з подругою, бреше начальству, адже нічого не знає про свого коханого, навіть його ім'я.

Ці три фільми - лише мала частина стрічок, які можуть вас надихнути. Не бійтеся шукати й інші картини, які піднімуть вам настрій і подарують віру у власні сили.

Нагадаємо, ми вже писали, які три детективні серіали варто подивитись.

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