Що потрібно зробити з часником перед посадкою, щоб дав хороший врожай

Часник - одна з небагатьох культур, яку можна садити навіть за прохолодної погоди. Але спочатку варто підготувати зубчики, аби врятувати майбутній врожай від найлютішого ворога - цибулевої мухи.

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Раніше ми ділилися рецептом розчину для замочування насіння. Тепер розповімо, як обробити часник перед посадкою. Про це пише Телеграф.

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Підготовка часнику до посіву

Перед тим як потрапити у землю, часник варто підготувати. Це знизить ризик нападу шкідників майже до нуля. Спочатку розділіть головку на окремі зубчики та позбавтеся пошкоджених - вони не дадуть гарного врожаю.

Потім занурте часник у спеціальну ванну. У ємність із 3 л води додайте 1 неповну ст. л. солі, перемішайте. Опустіть туди зубчики на 2-3 години. Після цього якнайшвидше висадіть їх у ґрунт.

Цей надійний профілактичний метод. Шкідники не чіпатимуть часник і ви зберете гарний урожай!

Нагадаємо, ми вже писали, які культури варто посадити разом з часником.

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