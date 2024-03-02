Що потрібно зробити з часником перед посадкою, щоб дав хороший врожай
Часник - одна з небагатьох культур, яку можна садити навіть за прохолодної погоди. Але спочатку варто підготувати зубчики, аби врятувати майбутній врожай від найлютішого ворога - цибулевої мухи.
Раніше ми ділилися рецептом розчину для замочування насіння. Тепер розповімо, як обробити часник перед посадкою. Про це пише Телеграф.
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Підготовка часнику до посіву
Перед тим як потрапити у землю, часник варто підготувати. Це знизить ризик нападу шкідників майже до нуля. Спочатку розділіть головку на окремі зубчики та позбавтеся пошкоджених - вони не дадуть гарного врожаю.
Потім занурте часник у спеціальну ванну. У ємність із 3 л води додайте 1 неповну ст. л. солі, перемішайте. Опустіть туди зубчики на 2-3 години. Після цього якнайшвидше висадіть їх у ґрунт.
Цей надійний профілактичний метод. Шкідники не чіпатимуть часник і ви зберете гарний урожай!
Нагадаємо, ми вже писали, які культури варто посадити разом з часником.
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