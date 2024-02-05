Що треба додавати у кондиціонер, щоб волосся було як з салону

Розкішне волосся - це не лише мрія, а й реальність, доступна кожній. Замість купувати дорогі засоби, спробуйте додати в кондиціонер один секретний інгредієнт - оливкову олію. Ви помітите результат доволі швидко. Про це пише Telegraf.

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Чим корисна оливкова олія для волосся?

Оливкова олія багата на вітаміни E, A, K,а також антиоксиданти, які живлять,зволожують і відновлюють волосся.

Олія робить волосся м'яким, блискучим і шовковистим.

Вона допомагає позбутися сухості,ламкості та посічених кінчиків.

Оливкова олія також може допомогти замаскувати сивину.

Як використовувати оливкову олію для волосся?

Як доповнення до кондиціонера:

Додайте в миску кілька крапель оливкової олії (1-2 чайні ложки) до вашого звичайного кондиціонера.

Перемішайте і нанесіть на вологе волосся після миття.

Залиште на 15-20 хвилин, потім змийте.

Як незмивний кондиціонер:

Змішайте оливкову олію з невеликою кількістю кокосового або мигдального масла.

Нанесіть суміш на кінчики волосся,уникаючи коріння.

Не змивайте.

Як маска для волосся:

Нанесіть оливкову олію на волосся по всій довжині, включаючи коріння.

Залиште на 30 хвилин-1 годину.

Змийте шампунем.

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Важливі поради:

Не використовуйте оливкову олію занадто часто, 1-2 рази на тиждень буде достатньо.

Не наносіть оливкову олію на коріння волосся, якщо у вас жирне волосся.

Перед використанням оливкової олії переконайтеся, що вона тепла.

Ви можете використовувати оливкову олію в чистому вигляді або додати до неї інші корисні інгредієнти, такі як мед,йогурт або алое вера.

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