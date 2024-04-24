Що робити зі слабкою розсадою, щоб вона не померла: чудо-засіб
Холодна ніч може звести нанівець всі ваші старання з вирощування розсади. Не хвилюйтесь! Цей простий рецепт допоможе вашим рослинам швидко відновитися.
Для кращого ефекту використовуйте свіжий розчин. Не рекомендується використовувати це підживлення занадто часто. Дотримуйтесь правил агротехніки: поливайте розсаду помірно, забезпечте їй достатньо світла та тепла, пише noviydoctor.com.
Читайте також: Сім важливих правил догляду за малиною від досвідчених городників
Інгредієнти:
- 1 таблетка ацетилсаліцилової кислоти (аспірину)
- 20 літрів відстояної води
- 1 чайна ложка швидкодіючих дріжджів
Приготування:
- Подрібніть таблетку аспірину.
- Розчиніть її у 20 літрах води.
- Додайте дріжджі та ретельно перемішайте.
- Залиште розчин на годину.
Застосування:
- Можна поливати розсаду під корінь або обприскувати по листю.
Результат:
- Уже наступного дня ви помітите, що розсада зміцніла,
- з'явилося нове листя,
- і рослини готові до висадки у відкритий ґрунт.
Чому це працює?
- Ацетилсаліцилова кислота - відомий антистресовий засіб,
- який допомагає рослинам відновитися після несприятливих умов.
- Дріжджі - джерело вітамінів та мікроелементів,
- що стимулюють ріст та розвиток рослин.
Це підживлення також підходить для томатів, перців та баклажанів.
Пропонуємо дізнатися, як виростити пишні кущики кропу.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!