Що робити, аби макарони не злипалися: правила приготування

Макарони – здавалося, що проста страва, проте іноді вони виходять клейкі. Для того, щоб уникнути цієї проблеми варто знати декілька кулінарних лайфхаків.

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Про них розповіло видання Taste of Home. Для того, щоб завжди насолоджуватися ідеальними макаронами, які не лише гарно виглядають, але й мають приємний смак, потрібно:

Завжди додавати макарони в киплячу воду

Це перше та найважливіше правило. Оскільки в іншому випадку, макарони можуть злипнутися та бути гумовими на смак.

Не забувайте перемішувати

Щоб уникнути грудок та злипання, важливо активно перемішувати макарони під час приготування.

Не додавайте олію у воду

Додавання олії може запобігти злипанню макаронів, але цього не варто робити, якщо далі ви плануєте додавати соус.

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Посипте свіжу локшину борошном

Під час готування домашньої пасти важливо використовувати багато борошна. Важливо посипати борошном локшину перед нарізкою та після.

Використовуйте багато води

Макарони готуються найкраще у великій кількості води. Крім цього, не забувайте брати велику каструлю.

Контролюйте готовність

Навчіться готувати пасту "аль денте", вона є трошки твердішою всередині. Для цього варто слідкувати за часом готування.

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