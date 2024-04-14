Надзвичайно рідкісного сумчастого крота помітили в Австралії (фото)

В Австралії знайшли рідкісного сумчастого крота, який схожий на курячий нагетс у перуці Леголаса. Ця маленьку істоту із золотистою шерстю "пливе" по піску.

Сумчастий кріт, якого називають какарратул, розміром з долоню. Нещодавно він був помічений рейнджерами в Австралії. Це лише друге спостереження цього невловимого виду протягом останніх шести місяців, пише Kanyirninpa Jukurrpa у Фейсбуці.

Какарратули - це сумчасті, але на відміну від своїх кузенів кенгуру, вони проводять більшу частину життя під землею, лише зрідка вибираючись на поверхню. Їхні тіла ідеально пристосовані для життя в піску, з шовковистою шерстю, що захищає їх від спеки, і потужними лапами, які допомагають їм "плавати" через піщані дюни.

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На жаль, через свою невловимість, про какарратулів відомо дуже мало. Вчені не знають, як вони розмножуються, скільки живуть або як взаємодіють з навколишнім середовищем.

Однак це не зупиняє рейнджерів Kanyirninpa Jukurrpa Martu, які використовують свої традиційні знання та сучасні методи збереження, щоб захистити цю та інші рідкісні тварини в пустелі Пілбара.

Цікаві факти про какарратулів:

Їх шерсть має золотистий колір, тому їх іноді називають "золотими кротами".

Вони харчуються комахами, яких знаходять у піску.

У них немає очей, але вони чудово орієнтуються під землею за допомогою нюху та слуху.

Їхні найближчі родичі - це не кроти, а бандикути.

Какарратули живуть лише в одному місці на Землі - у пустелі Пілбара в Західній Австралії.

Нагадаємо, у Південній Африці також є вид крота, який схожий на курячий наггетс. Цього крота, званого золотокротом Де Вінтона, не бачили 80 років, але наприкінці минулого року його знову знайшли.

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