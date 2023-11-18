Чистота та приємний аромат: який засіб потрібно періодично засипати в унітаз

Миття та чищення туалеті часто асоціюється з тривалою та марудною роботою. Однак завдяки пральному порошку ви можете швидко відмити унітаз та дезодорувати його на тривалий час.

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Як пише Sante Plus, ця порада проста і не вимагає зусиль. Усе, що вам знадобиться, це порошок для прання та туалетна щітка.

Засипте 50 грамів прального порошку в унітаз та зачекайте 15-20 хвилин. Потім візьміть щітку та розітріть порошок по стінках та по дну унітаза. Злийте теплою водою та промийте йоржик.

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Експерти радять також спробувати помити унітаз засобом для миття посуду. Візьміть пластикове відерце, або невеличкий тазик та налийте літр-два теплої води, додайте засіб для миття посуду. Полийте на унітаз та залиште на 30 хвилин, потім промийте йоржиком.

Для того, аби позбутися неприємного запаху в туалеті, можете помити його содою або оцтом. А вапняний наліт допоможе видалити лимонна кислота.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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