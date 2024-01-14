Чотирибальна магнітна буря триває на Землі: як захистити здоров'я

У неділю, 14 січня, на Землі триває магнітна буря помаранчевого рівня силою у 4 бали. Магнітні бурі такої потужності можуть впливати на самопочуття метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями.

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Згідно з даними сервісу контролю за космічною погодою Meteoagent, геомагнітний шторм, що почався сьогодні, триватиме й 15 січня. Його потужність збережеться на рівні 4 балів (К-індекс 4).

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Симптоми впливу магнітної бурі на людину:

Головний біль

Запаморочення

Порушення сну

Підвищена дратівливість

Збільшення частоти серцевих скорочень

Зниження артеріального тиску

Загострення хронічних захворювань

Що робити коли магнітні бурі:

Під час магнітної бурі краще уникати інтенсивних фізичних навантажень, щоб не перевантажувати серце.

Пийте достатньо води. Магнітна буря може призвести до зневоднення, тому важливо пити достатньо води, щоб підтримувати водний баланс в організмі.

Вживайте продукти, багаті на магній. Магній допомагає організму протистояти впливу магнітної бурі. До продуктів, багатих на магній, відносяться горіхи, насіння, сухофрукти, бобові, зелені листові овочі.

Використовуйте заспокійливі засоби. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, можете прийняти заспокійливі засоби, такі як валеріана, меліса, пустирник.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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