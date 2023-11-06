Часниковий хумус з білої квасолі: як приготувати смачну намазку на хліб
Хумус – чудова і ситна арабська закуска, багата на білок, фолієву кислоту, вітаміни В3 та В6, калій і залізо. Його можна готувати не тільки з традиційного нуту, але й з білої квасолі.
Хумус можна подавати як закуску або гарнір. Його можна їсти з чіпсами, лавашем, свіжими овочами або м'ясом, пише Pixel.
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Інгредієнти:
- біла квасоля – 1 склянка;
- часник – 10-12 зубчиків;
- олія (рослинна або оливкова) – 5 ст. ложок;
- сік лимона – 2 ст. ложки;
- мелений кунжут – 3 ст. ложки;
- паприка – 1 ст. ложка;
- сіль, червоний перець (мелений) – до свого смаку.
Спосіб приготування:
1. Замочіть білу квасолю у холодній воді на 12 годин. Якщо ви використовуєте обсмажену квасолю, то цей етап треба пропустити.
2. Боби треба ретельно промити після замочування і варити у злегка підсоленій воді. Частину води злийте, а іншу залиште, бо її зможете влити у хумус.
3. Часник треба очистити, збризнути олією і запікати до м’якості.
4. Запечений часник, квасолю, кунжут, сік лимона змішують у чаші кухонного комбайна та перебивають до консистенції пюре.
5. Якщо маса вийшла занадто густою, то розбавте водою, що залишилася після варіння квасолі, і знову перебийте.
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