Чим змастити зимове взуття, щоб воно не псувалось через сніг та сіль

Зимовий період може стати викликом для шкіряного взуття через навантаження та постійну вологість. Щоб зберегти його у відмінному стані, існують прості та доступні способи захисту.

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Як повідомляє сайт Mental Floss, одним з ефективних методів є використання вазеліну. Перед використанням будь-якого засобу, перевірте його вплив на матеріал, використовуючи невелику ділянку шва.

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Вазелін

Очистіть взуття від бруду за допомогою м'якої ганчірки чи губки і зачекайте, поки воно повністю висохне. Нанесіть вазелін на шкіру чистою та сухою тканиною, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні. Залиште взуття на кілька годин, щоб утворилась водовідштовхувальна плівка.

Іншими ефективними методами є використання воску або парафіну та засобу на основі олій.

Віск або парафін

Розтопіть невелику кількість воску або парафіну і обробіть ним взуття, слідкуючи за тим, щоб речовина не була дуже гарячою. Обробіть шви та висушіть поверхню взуття феном.

Засіб на основі олії

Змішайте касторову олію (2 ч. л.), лляну олію (2 ч. л.), та тертий парафін (100 гр.) в одній місткості. Нагрійте на водяній бані до повного розчинення парафіну. Змастіть взуття отриманою сумішшю і залиште на 6-8 годин.

Додатково, в магазинах доступні різні водовідштовхувальні спреї для взуття, які можна використовувати для різних типів матеріалів та зручні у використанні.

Багато людей не знають, як ефективно утеплити своє взуття, особливо коли в чоботях чи черевиках стає холодно. Тому UAportal розповів про дієві, а головне бюджетні способи утеплення.

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