Чим підживити лохину після збору врожаю: поради городників
Лохина – справжній подарунок природи. Щоб насолоджуватися її смачними ягодами щороку, важливо забезпечити кущам правильний догляд після збору врожаю.Саме в цей період лохина готується до наступного сезону. Правильне підживлення, полив і захист від шкідників та хвороб допоможуть кущам відновити сили та закласти нові квіткові бруньки. Про це пише Zahid.net.
Основні етапи догляду:
- Прибирання кущів: Ретельно видаліть усі гілочки з засохлими ягодами. Це запобіжить поширенню хвороб і шкідників.
- Полив: Лохина любить вологу, тому поливайте кущі регулярно, особливо в посушливу погоду. Однак уникайте застою води, щоб не спровокувати загнивання коренів.
- Підживлення:
- Осінні добрива: Використовуйте спеціальні добрива для кислолюбних рослин, які допоможуть підкислити грунт і забезпечать кущі необхідними поживними речовинами.
- Народні засоби: Додатково можна використовувати натуральні добрива, такі як відвар бананової шкірки або дріжджовий розчин. Вони збагатять грунт корисними мікроелементами.
- Важливо: Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо дозування та частоти внесення добрив.
- Прополка: Регулярно видаляйте бур'яни, які забирають у лохини воду та поживні речовини.
- Захист від хвороб і шкідників: Оглядайте кущі на наявність шкідників та ознак хвороб. При виявленні проблем обробіть рослини відповідними препаратами.
- Мульчування: Мульчуйте грунт навколо кущів торфом або сосновою корою. Це допоможе зберегти вологу в грунті, запобігти росту бур'янів і захистити коріння від перегріву та промерзання.
Чому важливо підкислювати грунт для лохини?
Лохина – це кислолюбна рослина. Кислий грунт сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і захищає коріння від хвороб.
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Коли вносити добрива?
Оптимальний час для внесення добрив – кінець літа – початок осені. Саме в цей період рослини активно готуються до зими і найбільше потребують додаткового живлення.
Поради досвідчених садівників:
- Обрізка: Восени можна провести санітарну обрізку, видаляючи пошкоджені, сухі та хворі гілки.
- Укриття на зиму: В регіонах з суворими зимами молоді кущі лохини бажано вкривати на зиму агроволокном або лапником.
- Чергування добрив: Для кращих результатів чергуйте органічні та мінеральні добрива.
Дбайливий догляд за лохиною після збору врожаю – запорука багатого врожаю в наступному році. Дотримуючись простих правил, ви зможете виростити здорові і плодючі кущі, які будуть радувати вас смачними і корисними ягодами.
Додаткові поради:
- Вибір сорту: Обирайте сорти лохини, які добре адаптовані до кліматичних умов вашого регіону.
- Посадка: Дотримуйтесь правил посадки лохини, забезпечивши рослинам достатньо світла, вологи і кислу грунт.
- Захист від шкідників: Регулярно оглядайте кущі на наявність шкідників і вживайте заходів для їх боротьби.
Лохина – це невибаглива рослина, але вона потребує особливого догляду. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете виростити здорові і плодючі кущі, які будуть радувати вас протягом багатьох років.
Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати лохину навесні, щоб отримати багатий врожай.
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